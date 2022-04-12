استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بوكالة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية ما يزيد عن (150000) معتمر وزائر خلال العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك، ووزعت عليهم عدداً من الهدايا التي تحتوي على ماء زمزم وسجادة صلاة ووجبات إفطار.

هدف المبادرة:

وأوضح وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية عادل بن عبيد الأحمدي أن مبادرة الوكالة تهدف إلى استقبال (500000) معتمر وزائر على ثلاث مراحل تمتد طوال الشهر الفضيل ليجري خلالها استقبال المعتمرين والزائرين.

دور مجتمعي:

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار حرص الوكالة على القيام بدورها المجتمعي، الذي يؤكد على القيم الإسلامية الحميدة التي تتبناها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، وتماشياً مع أهدافها نحو الاهتمام البالغ في المبادرات المجتمعية التي تحقق الألفة والمحبة والتلاحم والتكاتف بين أفراد المجتمع.