أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة المشروع، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول مكتب التخطيط.

– مدير إدارة الأصول.

– مدير التحليل الإستراتيجي وسياسة إدارة الأراضي.

– مدير الأعمال.

– مدير التكنولوجيا التشغيلية.

– أخصائي الذكاء التسويقي.

– مدير التصميم.

– رئيس فريق التقييم البيئي.

– مدير مشاريع توليد الطاقة المتجددة.

– مدير أول الطاقة الحرارية الجوفية.

– أخصائي توليد الطاقة الشمسية.

– مدير تصاريح استخدام الأراضي.

– مدير إدارة معلومات الأراضي وتسجيل الممتلكات.

– مدير توليد طاقة الرياح.

– مدير رعاية العمال وتطوير الصحة والسلامة المهنية.

– أخصائي رعاية العمال وتطوير المقاولين ومزود الخدمة.

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)