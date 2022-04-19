أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (202) وظيفة أكاديمية شاغرة للجنسين بنظام التعاقد، على درجة (أستاذ، أستاذ مساعد، أستاذ مشارك)، والمشغولة بمتعاقدين غير سعوديين، وترغب الجامعة إشغالها بمواطنين سعوديين عن طريق المسابقات الوظيفية، لحمَلة شهادة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مختلف كليات الجامعة.

التقديم على وظائف جامعة الملك عبدالعزيز:

وأوضحت جامعة الملك عبدالعزيز، أنّ التقديم سيتاح عبر الرابط التالي: (هنا)، وذلك بدءًا من يوم الأحد 7 شوال 1443هـ الموافق 8 مايو 2022م؛ ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء 17 شوال 1443هـ الموافق 18 مايو 2022م.

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن تخصصات وشروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)