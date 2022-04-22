أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية فنية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبيّنت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– مساعد أبحاث/ إدارة العدوى والمناعة (الرياض).

– رئيس مقنن الجرعات الإشعاعية (الرياض).

– كبير أخصائيي علاج تنفسي (الرياض).

– استشاري أمراض نفسية (الرياض).

– مساعد رئيس تمريض (الرياض).

– مساعد مدير الأشعة (الرياض).

– فيزيائي طبي أول (الرياض).

– فيزيائي طبي ثانٍ (الرياض).

– أخصائي مختبر (الرياض).

– اختصاصي حوسبة المستخدم النهائي (الرياض).

– ممثل التأمينات الاجتماعية (الرياض).

– كبير السكرتاريين (الرياض).

– مصمم جرافيكس (الرياض).

– سكرتير أول (الرياض).

– سكرتير ثانٍ (الرياض).

– مساعد ميكانيكي تدفئة تبريد وتكيف (الرياض).

– استشاري الطب التلطيفي (جدة).

– استشاري تخدير (جدة).

– أخصائي مختبر (جدة).

– مدرب سريري لإسناد الحياة (المدينة المنورة).

– مدير قسم الأدوية المراقبة (المدينة المنورة).

– محلل موارد بشرية (المدينة المنورة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 مايو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)