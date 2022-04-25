أعلن الأمن العام عن ضبط 25 شخصًا بعد ارتكابهم جرائم متنوعة خلال الأيام الماضية.

المعتدي على زوجته:

ونشر الأمن العام مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، حيث تنوعت الجرائم بين نقل مخالفين وسرقات وسلب في عدد من المناطق، حيث تم القبض على مواطن نقل 15 مخالفًا لنظام أمن الحدود، ومواطن سرق جهازًا للرصد الآلي، كما تم ضبط مواطن اعتدى على زوجته وأبناءه بالضرب.

سلب وانتحال صفة غير صحيحة:

وقبض الأمن العام على فتاة ظهرت عبر مقطع فيديو منتحلة صفة غير صحيحة بارتداء زي عسكري خاص بأحد القطاعات الأمنية في الرياض، إضافة إلى ضبط 7 أشخاص انتحلوا صفة غير صحيحة ونفذوا حوادث سلب باستخدام مركبة مسروقة.