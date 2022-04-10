دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في جيبوتي، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين بجمهورية جيبوتي لشهر رمضان هذا العام 1443هـ، بحضور القائم بأعمال السفارة، والمستشار الخاص برئيس الجمهورية، وعدد من وسائل الإعلام الجيبوتية.

415 سلة غذائية:

ويهدف البرنامج إلى توزيع (415) سلة غذائية، يستفيد منها (2500) شخص، خلال شهر رمضان المبارك.

وقد عبر عدد من المستفيدين من البرنامج عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على جهودهم الحثيثة والكبيرة المقدمة لجميع المسلمين في أنحاء العالم، وتلمس احتياجاتهم لاسيما في الشهر الكريم، سائلين الله أن يديم على المملكة تقدمها ورقيها في ظل قيادتها الرشيدة.