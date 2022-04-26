يقطع قطار الحرمين 26 رحلة من مطار الملك عبدالعزيز في جدة إلى كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة لخدمة المعتمرين والزوار.

فيديو | مراسل #الإخبارية: #قطار_الحرمين خلال شهر #رمضان يخدم أكثر من 14 رحلة ذهاب وإياب من مطار الملك عبد العزيز إلى #مكة_المكرمة بالإضافة إلى 12 رحلة إلى #المدنية_المنورة#نشرة_النهار pic.twitter.com/gNBSMY2bod

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 21, 2022

رحلات قطار الحرمين

وبحسب مقطع فيديو بثته قناة الإخبارية يطلق القطار خلال شهر رمضان أكثر من 14 رحلة ذهاب وإياب من مطار الملك عبد العزيز إلى مكة المكرمة بالإضافة إلى 12 رحلة إلى المدنية المنورة.

وتستغرق الرحلة من مطار الملك عبدالعزيز إلى مكة 40 دقيقة فيما تستغرق 1.40 دقيقة إلى المدينة المنورة.