تلقى المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال، 3 أخبار سارة، وذلك قبل مواجهة نادي الريان القطري غدًا في الجولة الثانية بـ دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

الثلاثي يشارك بصورة طبيعية:

وشارك في تدريبات أمس السبت كل من “علي البليهي وعبدالله عطيف وسالم الدوسري” في التدريبات الجماعية.

وعلى النقيض، فإن إصابة الثنائي صالح الشهري والكوري الجنوبي جانغ هيون سو في مباراة الهلال والشارقة الإماراتي، أول أمس في دوري أبطال آسيا، قد أربكت حسابات المدرب رامون دياز المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال.

إصابة الشهري وهيون سو تربك الهلال:

وكان الشهري تعرض لإصابة في وتر القدم في مباراة الشارقة، حيث حل بدلًا منه اللاعب عبدالله الحمدان، ومن المتوقع غيابه عن مباريات الزعيم لمدة 5 أسابيع مقبلة، مما يعني نهاية موسمه بنسبة كبيرة.

كذلك أُصيب الكوري جانغ هيون سو في العضلة الخلفية، ودخل بدلًا منه المدافع محمد جحفلي.

ومن المتوقع غياب المدافع الكوري عن مباريات الهلال لمدة أسبوعين أو 3 مما يعني تأثر خط دفاع الهلال بغيابه خلال المباريات المقبلة.