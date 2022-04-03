يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز مستوى مميزًا ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

نادي الهلال يتألق

وحسم الزعيم تأهله إلى مرحلة الأدوار الإقصائية للمرة الـ13 في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على استقلال دوشنبه الطاجيكي بثلاثية دون رد.

ويُعتبر نادي الهلال الفريق الوحيد الذي نجح في تحقيق العلامة الكاملة خلال أول 4 جولات من بطولة دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز في آخر 8 مباريات متتالية ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، وهي أطول سلسلة انتصارات للأزرق في البطولة القارية.

وفاز الهلال في آخر 8 مباريات بدوري أبطال آسيا على كل من؛ الاستقلال وبيرسبوليس الإيرانيين، النصر وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، الشارقة الإماراتي الريان القطري، واستقلال دوشنبه مرتين.

الزعيم يواجه الشارقة

ويستعد الهلال لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة الإماراتي، مساء يوم السبت المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل المواجهة المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 12 نقطة، فيما يقع الشارقة الإماراتي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.