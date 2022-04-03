يعاني البرازيلي ماثيوس بيريرا من عدم اللعب بالصورة المأمولة منه مع نادي الهلال؛ ما جعله يتعرض للانتقادات مؤخرًا من قبل جماهير أزرق العاصمة.

يعاني البرازيلي ماثيوس بيريرا من عدم اللعب بالصورة المأمولة منه مع نادي الهلال؛ ما جعله يتعرض للانتقادات مؤخرًا من قبل جماهير أزرق العاصمة.

ماثيوس بيريرا ظهر بـ 10% من مستواه !

وكان الإعلامي الرياضي ” عايد العليوي” علق على تراجع مستوى بيريرا قائلًا عبر حسابه في “تويتر” مما جعل جماهير الهلال تتفاعل معه حيث قال : ” ‏لا أخفيكم كنت أتابع ملخصات لبيريرا مع ناديه السابق وهل فعلًا اللاعب سيي و ” مقلب ” ؟ !”.

وأضاف: ” بعد مشاهدتي للملخصات تبين لي أن اللاعب كبير وكبير جدًا وقادر على اللعب بأقوى الدوريات بالعالم لكن مستواه حاليًا مع الهلال لم يمثل مستوى اللاعب حتى 10% !!”.

الانتقادات مستمرة على اللاعب

وعانى بيريرا صاحب الـ26 عامًا من الانتقادات خاصة في مباراة استقلال دوشنبه الطاجيكستاني في الجولة الثالثة من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان بيريرا انضم إلى الهلال صيف 2021 قادمًا من نادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي.