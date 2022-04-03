ضمنت 4 فرق آسيوية، من بينهم 3 أندية عربية، التأهل إلى دور ثمن النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا.

5 جولات مرّت من لقاءات دور المجموعات:

وانقضى حتى الآن 5 جولات من مباريات دور المجموعات في المرحلة التي تستضيفها المملكة لمباريات أندية غرب قارة آسيا في شهر رمضان المبارك.

المتأهلون لثمن نهائي دوري أبطال آسيا حتى الآن:

وتأهل أندية “الهلال من السعودية، الشباب من السعودية، الدحيل القطري، فولاد خوزستان الإيراني”.

وكانت مباريات أمس السبت في دور المجموعات انتهت بفوز الريان القطري على استقلال دوشنبه الطاجيكستاني بهدف دون رد، وفوز ناساف الأوزبكي على السد القطري بثلاثية لهدف، وتعادل الشارقة الإماراتي مع الهلال، وتعادل الفيصلي مع نادي الوحدات الأردني بهدف لكل فريق.