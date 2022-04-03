سيجري الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال، 3 تغييرات متوقعة على تشكيلة الفريق، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الشباب مساء اليوم في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسيعتمد دياز على الثلاثي” البرازيلي ميشيل ديلجادو، البرازيلي ماثيوس بيريرا، المدافع متعب المفرج”.

التغييرات الـ3 في الفريق

وسيكون ديلجادو بديلًا لـ سالم الدوسري المصاب بـ فيروس كورونا، بيريرا يعوض غياب البيروفي أندري كاريلو، متعب المفرج، يعوض غياب علي البليهي في خط الدفاع.

الإصابات تعد صداعًا للمدرب الأرجنتيني رامون دياز، خاصة أن الزعيم يرغب في التتويج بـ الدوري وكأس الملك ودوري أبطال آسيا بالموسم الحالي.

تشكيل الهلال المتوقع

وسيكون تشكيل الهلال المتوقع للمباراة ضد الشباب بعد غياب الدوسري وعلي البليهي وأندري كاريلو مكونًا من: “المعيوف في حراسة المرمى، هيون سو، المفرج، ياسر الشهراني، سعود عبدالحميد، محمد كنو، سلمان الفرج، ماثيوس بيريرا، إيغالو، موسى ماريجا، ميشيل ديلجادو”.