وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق عدة تنبيهات بشأن الأحوال الجوية غير المستقرة في منطقة القصيم وتأثيرها المتوقع على بعض الطرق.

أمطار ورياح على القصيم:

ووجه أمن الطرق، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة القصيم في كلٍّ من (الشماسية- العمار- المذنب- عنيزة- عيون الجواء) بأن المنطقة قد تشهد أمطارًا رعدية يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية الشديدة مما يحدُ من مدى الرؤية، آملًا في أخذ الحيطة أثناء القيادة.

الحيطة أثناء القيادة:

وتابع أمن الطرق: تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة القصيم في كلٍّ من (بريدة- الأسياح- البدائع- البكيرية- الثامرية) بأن المنطقة قد تشهد بمشيئة الله أمطارًا رعدية، يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحدُ من مدى الرؤية؛ لذا نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة متمنين السلامة للجميع.

كما وجه تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة القصيم في كلٍّ من (الرس- الفوارة- النبهانية- ضربة- عقلة الصقور) بشأن أن المنطقة قد تشهد أمطارًا رعدية، يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحدُ من مدى الرؤية؛ لذا نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة.