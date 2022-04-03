يوفر تطبيق إحسان – المنصة الوطنية للعمل الخيري التي تشرف عليها إحدى عشرة جهة رسمية – تجربة سهلة وموثوقة للمحسنين عبر عرض العديد من فرص التبرع في مختلف مجالات الخير المتعددة داخل وخارج المملكة للفئات الأشد استحقاقاً، بما يسهم في تعظيم الأجر وتحقيق قيم التكافل المجتمعي.

تحميل تطبيق إحسان

ويمكن تحميل تطبيق منصة إحسان من خلال زيارة موقع المنصة ثم الانتقال إلى صفحة التطبيق على الرابط واختيار النسخة المتوافقة مع نظام التشغيل على الهاتف الخاص بك.

ويمكن لمستخدمي هواتف آبل التي تعمل بنظام IOS تحميل التطبيق من متجر التطبيقات App store فيما يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد تحميل تطبيق منصة إحسان من جوجل بلاي.

تسهيل التبرع عبر منصة إحسان

وتسعى المنصة من خلال هذا التطبيق إلى توظيف خواص الأجهزة الذكية في تبسيط تجربة التبرّع بحلول تأتي بميزات وتطويرات واعدة.

ويمكن بعد تحميل التطبيق والتسجيل فيه التبرع بسهولة من خلال الدخول على البرامج المتنوعة للتبرع ثم اختيار الحالة وتحديد مبلغ التبرع ثم استكمال إجراءات التبرع.

حجم التبرعات

يذكر أن حجم التبرعات التي تلقتها الحملة الوطنية للعمل الخيري التي نظمتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في مقر منصة إحسان، يوم أمس تخطى حاجز 262 مليون ريال؛ خلال الساعات الثلاث الأولى من انطلاقها، بزيادة 50 مليون ريال عما حققته الحملة في يوم انطلاقها لأول مرة العام الماضي.