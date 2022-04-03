لايزال نادي ريال مدريد الإسباني مهتم وبقوة، بالتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي جناح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب اللاعب الفرنسي في خوض تجربة احترافية جديدة، خارج أسوار فريق العاصمة الفرنسية، على الرغم من قوله بأنه يريد أن يكون الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان.

والدة مبابي تتدخل

وكشفت تقارير أن والدة لاعب باريس سان جيرمان، حددت شروط لبقاء نجلها مع البي إس جي وعدم السماح له بالانتقال إلى ريال مدريد.

الشرط الأول يكمن في إقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو والشرط الثاني هو التعاقد مع لاعبين كبار، لمساعدة الفريق على الفوز بدوري أبطال أوروبا.

الشرط الثالث هو مغادرة المدير الرياضي، البرازيلي ليوناردو من أجل بحث أمر التجديد.

النجم الفرنسي مع سان جيرمان منذ 2017

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية منافسات الموسم الجاري، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن تجديد عقده حتى الآن، وسط أنباء باتفاقه مع ريال مدريد على الانتقال إليه في صفقة انتقال حر.

ويلعب مبابي مع باريس سان جيرمان منذ عام 2017 قادمًا من موناكو الفرنسي.