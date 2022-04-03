تنص قواعد سحب قرعة كأس العالم 2022 بـ قطر على 3 قواعد.

3 قواعد لـ سحب القرعة:

القاعدة الأولى “قطر ستكون على رأس المجموعة الأولى مباشرة كونها البلد المنظم”.

القاعدة الثانية “لا يمكن لمنتخبين من نفس القارة أن يكونا بالمجموعة ما عدا منتخبات القارة الأوروبية”.

القاعدة الثالثة “تبدأ القرعة بتوزيع أصحاب المستوى الأول كامل ثم المستوى الثاني، والثالث والرابع بالترتيب”.

وصُنفت المنتخبات المشاركة إلى 4 مستويات وهي: المستوى الأول: قطر (الدولة المستضيفة)، والبرازيل، وبلجيكا، وفرنسا، والأرجنتين، وإنجلترا، وإسبانيا، والبرتغال.

– المستوى الثاني: المكسيك، وهولندا، والدنمارك، وألمانيا، والأوروغواي، وسويسرا، والولايات المتحدة، وكرواتيا.

– المستوى الرابع: الكاميرون، وكندا، والأكوادور، والسعودية، وغانا، وويلز أو الفائز من مباراة أسكتلندا وأوكرانيا، والبيرو أو الفائز من مباراة أستراليا والإمارات، والفائز بين نيوزيلندا وكوستاريكا.

وستشهد القرعة توزيع المنتخبات الـ 32 على ثماني مجموعات في البطولة التي ستقام خلال المدة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022م.

ووصل عدد المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 إلى 29 منتخبًا، وهم؛ ألمانيا، إنجلترا، بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، إسبانيا، البرتغال، كرواتيا، صربيا، بولندا، هولندا، سويسرا، السنغال، غانا، تونس، المغرب والكاميرون.