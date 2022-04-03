سيخوض الفريق الكروي الأول بنادي التعاون، مساء الغد مباراة مهمة ضد نادي سباهان أصفهان الإيراني في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

توقيت المباراة

وتنطلق المباراة غدًا في الـ11 والربع مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وكان لقاء الجولة الثالثة بين الفريقين أُقيم يوم الخميس الماضي، وانتهى بفوز سكري القصيم بثلاثية دون رد.

أهمية الفوز لـ التعاون

ويتواجد سكري القصيم حاليًا في المركز الأول بالمجموعة الرابعة برصيد ست نقاط، والفوز سيمنح سكري القصيم الصدارة برصيد 9 نقاط حتى في حال فوز الدحيل القطري على نادي باختاكور الأوزبكي، كون التعاون يتفوق على الدحيل في المواجهات المباشرة.

جدير بالذكر أن أفضل مشاركة لـ سكري القصيم في دوري أبطال آسيا كانت في نسخة 2020 بالوصول لدور ثمن النهائي.