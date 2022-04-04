تألق الهلال ضد الريان القطري بشكل لافت ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022، ليحقق الزعيم فوزًا كبيرًا بثلاثية دون رد.

أسباب تفوق الهلال:

وكشف سلطان اللحياني أسباب تفوق الهلال ضد الريان القطري، وقال: “تدوير وتألق للاعبين الهلاليين، بالإضافة إلى الاعتماد على الأطراف”.

وتابع اللحياني تصريحاته لبرنامج “أكشن مع وليد”، قائلًا: “بجانب التوظيف المثالي للاعبين بتبادل مراكز الهجوم، وضغط وسرعة استرداد للكرة”.

وفي السياق ذاته، قال محمد الشيخ: “فوز الهلال على الريان يبين الفارق بين الهلال وكل الأندية الآسيوية.. لا أستبعد أن يحقق الزعيم بطولتي الدوري والكأس”.

الهلال ضد الريان:

ولعب الهلال ضد الريان ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بثلاثة أهداف دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الهلال رصيده إلى 6 نقاط في صدارة مجموعته بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري عند 3 نقاط في المركز الثاني.