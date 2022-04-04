استعرضت الأحوال المدنية خدمات تعديل البيانات في السجل المدني ضمن خدماتها الإلكترونية عبر منصة أبشر.

الخدمات:

وأوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن الخدمات هي تعديل المؤهل الدراسي، وتصحيح الحالة الاجتماعية، وربط سجلات الأبناء بسجلات والديهم، وكذلك تعديل الاسم باللغة الإنجليزية.

طريقة الاستفادة من الخدمات:

أما طريقة الاستفادة من الخدمات فعبر تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر أفراد واختيار خدمات من أيقونة خدماتي واختيار الأحوال المدنية واختيار مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية، ثم الضغط على طلب جديد، وبعدها اختيار الخدمة واستكمال إجراءاتها.