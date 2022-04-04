أكدت لجنة التظلمات أنه يحق لأي متقدم للرخصة المهنية تقديم تظلم لهيئة تقويم التعليم والتدريب، خلال مدة ستين يوماً.

وتتضمن آلية رفع اعتراض على درجة قياس لدى هيئة تقويم التعليم والتدريب 4 خطوات كالتالي:

1-صور شاشة درجتك

2-ادخل الرابط التالي:

https://support.etec.gov.sa/identity

خدمات الأفراد-دعم المختبرين-ادخل رقم الهوية-دخول

3-سيصلك كود على جوالك؛ فأدخل المطلوب وأرفق صورة درجتك وسيكون طلبك قيد التنفيذ

4-سيصلك رسالة برقم الطلب

قرار لجنة التظلمات

وكانت لجنة التظلمات قد أكدت أنه يحق لأي متقدم للرخصة المهنية التظلم للهيئة خلال مدة ستين يوما من تاريخ إيداع نتيجة القرار محل التظلم في ملفه الإلكتروني.

ويُشكل رئيس الهيئة لجنة أو أكثر للنظر في التظلمات المتعلقة بالرخص المهنية على ألا يقل أعضاء كل لجنة عن ثلاثة أعضاء.