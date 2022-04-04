أعلنت وزارة العدل عن خدمة عدلية جديدة وهي التحقق إلكترونيًّا من صكوك حصر الورثة القديمة عبر بوابة ناجز.

بوابة ناجز:

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد، أنه يمكن التحقق إلكترونيًّا من صكوك حصر الورثة القديمة من خلال الرابط التالي: هنا.

خطوات التحقق:

وقالت العدل: إن هذه الخطوة تأتي بعد نجاح المرحلة الأولى التي كانت تخص الصكوك التابعة لمحكمة الأحوال الشخصية في الرياض، ويتم الاستفادة من الخدمة عبر الدخول لبوابة ناجز ثم اختيار الخدمات الإلكترونية ثم “الحالات الاجتماعية” وبعدها التحقق من وثيقة حصر الورثة.