تتزين ملاعب المملكة العربية السعودية بـ أحداث مثيرة وقوية في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد اختيار الاتحاد الآسيوي لها من أجل استضافة المرحلة الأولى من الحدث القاري بنظامه الجديد.

وشهدت النسخة الحالية 2022، نظامًا جديدًا يطلق عليه “التجمع”، حيث يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باختيار أربع مدن في دولة واحدة من أجل استضافة فعاليات دور المجموعات بالمسابقة القارية.

وعلى مدار السنوات الماضية، كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يستخدم نظام التجمع في بلدان مختلفة، حيث أقيم دور المجموعات العام الماضي في ثلاث دول مختلفة هم “السعودية، الإمارات، والهند” لاستضافة مجموعات الغرب.

وترصد لكم “المواطن” ملاعب المملكة المستضيفة لـ دور المجموعات الآسيوي.

ووقع اختيار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على أربع مدن سعودية، من أجل استضافة مباريات دور المجموعات لـ دوري أبطال آسيا، وجاء هذه المدن على النحو التالي: “الرياض، جدة، بريدة، والدمام”.

الرياض:

تحتضن مدينة الرياض مبايات المجموعة الأولى والثانية في دور المجموعات الآسيوي، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، واستاد الملك فهد الدولي، لتكون هي المدينة السعودية الوحيدة التي تستضيف مجموعتين.

ويقع في المجموعة الأولى كل من: “الهلال، الريان، استقلال دوشنبة، والشارقة”، فيما يأتي في المجموعة الثانية “الجزيرة، القوة الجوية، الشباب، ومومباي سيتي”.

جدة

وتستضيف مدينة جدة مباريات المجموعة الثالثة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، على ملعبي مدينة الملك عبد الله الرياضية، واستاد الأمير عبدالله الفيصل.

ويأتي في المجموعة الثالثة كل من: “نادي أهال، الغرافة، شباب الأهلي، وفولاد”.

بريدة

وتستضيف مدينة بريدة أحداث مباريات المجموعة الرابعة بدور المجموعات الآسيوي، حيث تقام المباريات على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتضم هذه المجموعة كلًا من: “سباهان، لخويا، باختاكور، والدحيل”.

الدمام

وتحتضن الدمام مباريات المجموعة الخامسة، على استاد الأمير محمد بن فهد، حيث يقع بهذه المجموعة كل من: “الفيصلي، السد، الوحدات، نسف قريشي”.