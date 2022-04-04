انتهت فعاليات الجولة الأولى بـ دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا بالأمس، حيث حققت الفرق السعودية نتائج جيدة في السباق نحو اللقب القاري.

وتبدأ فعاليات الجولة الثانية في دور المجموعات الآسيوي، غدًا الأحد الموافق 9 أبريل 2022، بـ أربع مواجهات قوية.

شباب الأهلي يبحث عن فوزه الأول في المجموعة:

ويقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي الإماراتي نظيره فولاد في الجولة الثانية بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا غدا.

وتقام مباراة شباب الأهلي ضد فولاد في تمام الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب الملك عبد الله الدولي.

وتعادل شباب الأهلي بصعوبة، في الجولة الافتتاحية بدور المجموعات الآسيوي، ضد نادي أهال.

وفي نفس التوقيت، يضرب سباهان موعدا مع نادي الدحيل القطري على ملعب الملك عبد الله ببريدة، حيث يبحث الثاني عن فوزه الأول بعد الخسارة أمام التعاون.

التعاون يبحث عن الفوز الثاني في المجموعة:

ويقابل التعاون فريق باختاكور في الجولة الثانية بـ دور المجموعات في دوري أبطال آسيا غدا، في المواجهة الأولى، في تاريخ الفريقين.

ويبحث نادي التعاون عن الفوز الثاني له في المجموعة بعد فوزه، على الدحيل القطري بهدفين لهدف في الجولة الأولى.

وتقام مباراة التعاون ضد باختاكور غدا، في تمام الساعة الحادية عشر والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب “الملك عبد الله ببريدة”.

وفي نفس التوقيت، يسعى الغرافة لتحقيق فوزه الأول ضد نادي أهال في استاد عبد الله الفيصل.