أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الرئاسة العامة للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، غسيل المسجد الحرام وساحاته خلال (40) دقيقة بعد صلاة المغرب ليلة (27) من شهر رمضان المبارك.

وقاية بيئية:

وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، محمد بن مصلح الجابري، أن وكالة الرئاسة العامة للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية تقوم بتطهير كل موقع على حدة، حيث تتضمن أعمال تطهير المسجد الحرام غسيل صحن المطاف والساحات الخارجية، باستخدام تشغيل معدات غسيل مخصصة لعملية التنظيف في الساحات ومعدات مخصصة للمسجد من الداخل، وإخراج (300) طن من المخلفات إلى خارج المسجد الحرام بواسطة السيارات الكهربائية مخصصة.

تطهير بمواد خاصة:

وأضاف الجابري أن أرضيات ساحات المسجد الحرام يتم تطهيرها باستخدام مواد خاصة بالمسجد الحرام، ويقوم العمالة برش معطرات بروائح زكية جلبت خصيصًا للمسجد الحرام.

واختتم الجابري حديثه بأن هذه الجهود تأتي وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وفق تطلعات القيادة الرشيدة بتقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.