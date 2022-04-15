كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (105) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (296) حالة، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليصل بذلك عدد الوفيات الإجمالي إلى (9,066) فيما وصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (752,396 ) حالة، تعافى منهم (738,531) حالة، بينما وصل عدد الحالات الحرجة إلى (62) حالة فقط.

رفع الإجراءات الاحترازية

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، صرح بأنه تقرر اعتبارًا من فجر يوم الأحد 6 مارس 2022، رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، حيث تقرر إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها.

كما تقرر إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات وعدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة مع الاستمرار بالإلزام بلبسها في الأماكن المغلقة. كذلك عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات لفيروس كورونا (Rapid Antigen Test) قبل القدوم إلى المملكة.

تأمين علاج كورونا

كما يشترط للقدوم إلى المملكة بتأشيرات الزيارة بأنواعها وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال فترة البقاء في المملكة مع إلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي لغرض مكافحة الجائحة على القادمين إلى المملكة.