أعلنت إدارة نادي التعاون، برئاسة سعود الرشودي، عن تقديم عدد من التذاكر المجانية للجماهير في مباراة سباهان أصفهان الإيراني.

تذاكر مجانية للجماهير:

وتكفلت إدارة النادي بتقديم 5 آلاف تذكرة مجانية للجماهير لحضور مباراة سباهان الإيراني، على أن يتم توزيع التذاكر عند بوابات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية عبر بوابة رقم 3 للأفراد وبوابة رقم 1 للعوائل.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في الظهور بشكل مميز ضد سباهان أصفهان، وتعزيز تفوق الفرق السعودية ضد نظيرتها الإيرانية في دوري أبطال آسيا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

التعاون ضد سباهان:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد سباهان أصفهان الإيراني، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل مواجهة اليوم، يقع سكري القصيم في صدارة مجموعته ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 6 نقاط، فيما يحتل سباهان أصفهان آخر سلم الترتيب برصيد 3 نقاط.