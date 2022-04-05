يعاني الكثير من الناس من الشد العضلي في الساق لاسيما خلال الليل، ويمكن أن يحدث هذا لعدة أسباب، وإليك بعضها مع 3 طرق يمكنك استخدامها لوقف الألم بسرعة.

أسباب الشد العضلي في الساق:

بحسب موقع Daily Health Post فإن الشد العضلي في الساق يحدث لعدة أسباب منها:

1- نقص الكالسيوم

إذا كنت تعاني من نقص في الكالسيوم، فقد تعاني من تقلصات وتشنجات عضلية؛ لأن الكالسيوم يساعد العضلات على الانقباض والاسترخاء، وبدونه لا تستطيع العضلات الحفاظ على تناغمها الطبيعي، مما قد يؤدي إلى الأوجاع والتشنجات وضعف العضلات.

2- وضعية النوم

قد تكون تشنجات الساق الليلية مرتبطة بوضع القدم، فغالبًا ما ننام وأقدامنا وأصابع قدمنا ​​متجهة بعيدًا عن باقي أجسامنا، وهذا الوضع يؤثر على عضلات الربلة، مما يجعلها أكثر عرضة للتشنج.

3- التعب الشديد

يمكن أن يؤدي إرهاق الجسم، لاسيما بعد ممارسة تمارين أو الإرهاق اليومي بشكل مفرط، إلى تقلص عضلي مستمر.

4- الأجواء الباردة أو الحارة

إذا كان الجو شديد البرودة، أو إذا فقدت الكثير من العرق في الأجواء الحارة، فإنك تفقد الكثير من المغنيسيوم والبوتاسيوم، ويمكن أن يتسبب ذلك في حدوث خلل في توازن جسمك مما قد يصيبك بتقلصات العضلات.

5- المرض

قد تحدث التشنجات عندما يكون هناك انخفاض في وظائف الكبد أو عند الإصابة بقصور الغدة الدرقية أو أمراض الخلايا العصبية الحركية، أو عند تناول بعض أدوية ضغط الدم وأدوية خفض الدهون.

طرق تخفيف ألم الشد العضلي في الساق:

ويشعر الكثير من الناس بتشنجات مفاجئة في أرجلهم، ويشبه الألم زحف النمل على قدميك، أو الشعور بالصعق الكهربائي، وإليك طرق التخفيف من الألم.

1- المنشفة الساخنة

إذا جاءك الألم، فاستخدم منشفة ساخنة للمساعدة في تقليله، ويمكنك بعد ذلك تدليك المنطقة لتخفيفها.

2- التمدد

رد فعل كثير من الناس على تقلصات الساق هو ثني الساقين، لكن هذه الممارسة ستزيد من الألم، ويجب أن يكون التصرف الصحيح هو فرد الساق أو الوقوف بشكل مستقيم على الفور، وإذا كنت لا تستطيع التصرف بمفردك، يمكنك البحث عن شخص آخر لمساعدتك في مد إصبع قدمك الكبير بيديه.

3- وضع الأقدام في مواجهة بعضهما

عندما تتشنج الساق، يمكنك وضع قدميك في مواجهة بعضهما البعض، يمكن أن يلعب هذا أيضًا دور التمدد وتخفيف تقلصات الساق.

ومن المهم أيضًا الانتباه إلى وضعية النوم وتجنب الإرهاق، وكذلك النظر فيما إذا كانت التشنجات ناتجة عن مرض أو عرض جانبي من بعض الأدوية.