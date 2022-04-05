تردد اسم الجزائري رياض محرز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، مؤخرًا في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث أشارت التقارير إلى اقتراب رحيله عن الفريق الإنجليزي.

تشيلسي قريب من التعاقد:

وقالت وسائل إعلام فرنسية: إن تشيلسي هو أحد الأندية الخمسة المهتمة بالتعاقد مع رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، حيث بقي للجزائري سنة واحدة على عقده الحالي.

وواجه رياض محرز منافسة طوال الموسم، ووفقًا لميركاتو فوت، يقود ميلان السباق للتعاقد مع نجم مان سيتي، حيث يتطلعون لبناء مواهب جديدة في هجومهم.

ويعتبر تشيلسي وبرشلونة وريال مدريد وأيضًا باريس سان جيرمان هي أسماء أخرى مدرجة على أنها تراقب وضع الجناح، حيث يرى الفريق الفرنسي الجزائري بديلاً مثاليًّا لـ أنخيل دي ماريا.

وعلى الرغم من تناوب السيتي المتكرر على صفوف الفريق، تمكن مهاجم ليستر السابق من تسجيل 23 هدفًا في 42 مباراة، ولكن مستقبله لا يزال محل شك.

السيتي يُضحي بنجمه:

ويتطلع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز إلى التعاقد مع إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند، حيث أثبت النرويجي جدارته، وأصبح حديث الساعة بسبب تألقه اللافت.

ومن المتوقع، أن يصبح هالاند صاحب أعلى دخل للنادي بمبلغ 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، متجاوزًا كيفين دي بروين صاحب الـ 385 ألف جنيه إسترليني.