قدمت الفرق العربية أداءً مميزًا جدًا خلال دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، حتى الآن، حيث يبحثون عن بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر الآسيوي.

وتمكنت بعض الفرق العربية المشاركة في البطولة الآسيوية من حسم تأهلها إلى الدور المقبل، في خروج المغلوب، ومازال هناك آخرون يحاولون اللحاق بهم.

الفرق العربية التي حسمت تأهلها:

ونجحت ثلاث فرق عربية من حسم مقعدها في دور الستة عشر، وهما “الهلال والشباب، فضلًا عن نادي الدحيل”، وتعتبر هذه الأندية قد تأهلت رسميًا على أدوار خروج المغلوب.

وحسم الهلال مقعده كأول الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16، بعد فوزه على نادي استقلال دوشبنه الطاجيكي، بثلاثية نظيفة، في الجولة الخامسة من دور المجموعات الآسيوي.

وقطع الشباب بطاقة التأهل، بعد فوزه على مومباي سيتي بسداسية نظيفة، في الجولة الخامسة، وهي نفسها التي حسم بها الدحيل القطري صعوده بعد انتصار صعب على التعاون.

فرق تمتلك فرصة أخيرة للتأهل:

وتمتلك خمسة فرق عربية، فرصة أخيرة من أجل التأهل إلى دور الـ 16، وهما على النحو التالي: “التعاون، الفيصلي، الريان القطري، شباب الأهلي، القوة الجوية العراقي”.

ويجب على جميع هذه الفرق العربية الفوز في الجولة السادسة من دور المجموعات، حيث يعتبر فرصة التعاون والفيصلي هو الانتصار في المواجهة الأخيرة، حيث سيصعد الأول ضمن أفضل ثلاث ثوانٍ، والثاني كأول المجموعة.

أما عن باقي الفرق، فالفوز يضمن لنادي شباب الأهلي التأهل مباشرة كأول المجموعة، حيث سيرتفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، فيما يحتاج القوة الجوية والريان إلى انتصار من أجل اللحاق بـ أفضل ثلاث ثوانٍ في مجموعات الغرب.