شهدت التشكيلة المثالية لمنافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022 تواجد 5 لاعبين من صفوف فريقي الهلال والشباب.

الهلال والشباب يواصلان التألق

ولعب الثلاثي محمد المعيوف، محمد كنو وعبدالله الحمدان دورًا بارزًا في تجاوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لنظيره الريان بثلاثة أهداف دون رد، ليعزز تواجده في صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.

وساهم الثنائي كارلوس جونيور وإياغو سانتوس في فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب على الجزيرة الإماراتي بثلاثية نظيفة، لينفرد الليوث بصدارة مجموعته برصيد 6 نقاط.

تشكيلة الجولة الثانية المثالية

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن تشكيلة الجولة الثانية المثالية، وجاءت كالتالي؛ في حراسة المرمى؛ محمد المعيوف، وفي الدفاع؛ ضرغام إسماعيل “القوة الجوية”، سانتوس، وثنائي باختاكور، فاروق سايفيف وشيرزود عظموف.

ويقود الوسط والهجوم في التشكيلة المثالية، كل من؛ ماكو ستانويفيتش “ناساف”، ثنائي فريق الشارقة، بيرناردو دوراتي وكايو لوكاس، وكارلوس جونيور، بجانب نجمي الهلال محمد كنو وعبدالله الحمدان.