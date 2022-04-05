طلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من أستراليا إمداد بلاده بـ مدرعات بوشماستر المدرعة، كما ناشد حلفاء الناتو لإرسال دبابات وطائرات وأسلحة مضادة لها، فما مميزات تلك النوعية من المركبات المدرعة؟

مميزات مدرعات بوشماستر الأسترالية:

بحسب صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد الأسترالية، فإن بوشماستر هي مركبة مدرعة بالدفع الرباعي، تم تصميمها بشكل أساسي من قبل شركة Australian Defense Industries (ADI) المملوكة للحكومة الأسترالية، ويتم إنتاجها حاليًّا بواسطة Thales Australia، ومميزاتها كالتالي:

صُممت المدرعات لتتناسب مع مختلف الأجواء والتضاريس.

تعتبر ناقلة جنود مصفحة مصممة لحمل 10 أفراد بأسلحتهم إلى المعركة.

بمقدور مدرعات بوشماستر العمل لثلاثة أيام بدون إعادة تزويد بالوقود.

تستطيع حمل مدافع هاون وأسلحة ثقيلة.

يوفر الفولاذ عالي الصلابة حماية عالية ضد القذائف والألغام، بل ويوفر حماية أفضل من الفولاذ الموجود في مدرعات ASLAV وM113.

تخدم بوشماستر حاليًّا مع الجيش الأسترالي، والقوات الجوية الملكية الأسترالية، والجيش الملكي الهولندي، والجيش البريطاني، وقوة الدفاع الذاتي البرية اليابانية، والجيش الإندونيسي، وفوج مشاة فيجي، وقوة دفاع جامايكا، والجيش النيوزيلندي.

يتمثل دور المركبات في توفير النقل المحمي للتنقل، مع نزول المشاة من السيارة قبل الشروع في العمل.

هل المدرعات جيدة للجيش الأوكراني؟

على الرغم من المميزات السابقة، إلا أنه وبحسب شبكة ABC الأسترالية، فإن ذلك لا يمثل إضافة معتبرة للجيش الأوكراني، بالنظر لتسليح هذا النوع من المركبات التي تعتمد على مدفع عديم الارتداد من عيار 73 ميلي، كما أن الجيش الأوكراني يمتلك بالفعل نسخًا أخرى من عربات (بي إم بي-1) السوفياتية.