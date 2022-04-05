أكد المرور السعودي أنه تسهيلًا لخدمة ضيوف الرحمن تم تهيئة خمسة مواقف على مدار الساعة في مداخل العاصمة المقدسة لإيقاف مركبات المعتمرين ونقلهم عبر وسائل النقل العام إلى الحرم المكي الشريف.

5 مواقف للمعتمرين والزوار:

وبحسب المرور هناك 5 مواقف لاستقبال المعتمرين والزوار، ويبدأ المسار الأول من طريق جدة مكة السريع أو ما يسمى بالشميسي، وثانيًا مسار مواقف الشرائع للقادم من طريق السيل وطوله تقريبًا 16 كيلو مترًا ويتحرك حتى يصل إلى باب علي بجوار الحرم المكي الشريف.

أما المسار الثالث طريق الهدا الطائف ويتحرك من الهدا الطائف المرور أبو دقم الوبر حتى جبل الكعبة ومسار طريق الليث من الساحل حتى أجياد المصافي طريق المدينة المنورة وهو ما يسمى موقف النورية، وهو مخصص للقادمين من خارج العاصمة المقدسة وإيقاف مركباتهم واستخدام النقل العام.

9 مواقف في العاصمة المقدسة:

كما يوجد 9 مواقف داخل العاصمة المقدسة، وتم إعداد خرائط تفاعلية موجودة ستنشر بشكل مفصل يستطيع أهالي مكة والزائرين والمعتمرين اختيار الموقع المناسب له ثم الوصول لهذا الموقع لإيقاف مركبته واستخدام النقل العام والترددي للوصول إلى الحرم المكي الشريف، وتم تقسيم المنطقة حول المنطقة المركزية إلى عدة مواقع يتم السيطرة عليها عبر عدة نقاط، وهي منتشرة على مداخل محاور الحرم المكي الشريف، وجرى إعدادها بشكل سريع.

كما أن هناك نقاط فرز وتحكم داخلية داخل الدائري الثاني لإعادة المركبات غير المرغوب فيها أو التي ليس مصرح لها بالدخول أو التي لا تحمل معتمرين أو مصلين إلى المواقف، إضافة إلى 14 نقطة، كذلك هناك نقاط فرز وتحكم خارجية بعد الدائري الثالث وعددها 13 نقطة لنفس الغرض، وسوف يتم الاستفادة منها عند الحاجة.