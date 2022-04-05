أكد المرور السعودي أنه تم العمل على تنظيم خمس وسائل مُختلفة للانتقال من وإلى الحرم المكي الشريف خلال أيام شهر رمضان المبارك.

تيسيرًا للمعتمرين والمصلين، عملنا على تنظيم خمس وسائل مُختلفة للانتقال من وإلى الحرم المكي الشريف خلال أيام شهر #رمضان المبارك.#معتمرون_آمنون#المرور_السعودي pic.twitter.com/U3haxTtERv

— المرور السعودي (@eMoroor) April 3, 2022

تيسير للمعتمرين والمصلين:

وقال المرور في تغريدة له عبر تويتر: إن هذه الخطوة تأتي تيسيرًا للمعتمرين والمصلين، وإن الخمس وسائل منها حافلات النقل العام، وكذلك النقل العام الترددي، وأيضًا سيارات الأجرة.

وتابع أن الوسيلة الرابعة هي السيارات الخاصة (سائق غير محرم)، وأخيرًا المشي على الأقدام.