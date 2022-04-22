أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وفنية وهندسية وأمنية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبيّنت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الابتدائية والكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– طبيب متخصص/ جراحة الفم والوجه والفكين (الرياض).

– استشاري مساعد/ زراعة كلى البالغين (الرياض).

– استشاري مساعد/ الرعاية المركزة (الرياض).

– استشاري عيون (الرياض).

– منسق سريري/ زراعة الأعضاء (الرياض).

– صيدلاني أول (الرياض).

– تقني الأنسجة (الرياض).

– تقني تخدير (الرياض).

– باحث مشارك (الرياض).

– عالم أبحاث (الرياض).

– مدير إدارة رأس المال البشري/ مركز التميز لزراعة الأعضاء (الرياض).

– ممثل خدمة ضمان الجودة وإدارة علاقات العملاء (الرياض).

– ممثل ثانٍ خدمات المرضى المراجعين (الرياض).

– رئيس مشروع الحاسب والمعلومات (الرياض).

– اختصاصي خوادم الحاسب والتخزين (الرياض).

– أخصائي تطوير الأداء (الرياض).

– مدير إدارة هيكلة المنظمات (الرياض).

– محلل إدارة علاقات العملاء (الرياض).

– محلل قسم قاعدة البيانات (الرياض).

– كبير السكرتاريين (الرياض).

– مشرف مشتريات (الرياض).

– مدير التسجيل (الرياض).

– أمين صندوق (الرياض).

– سكرتير أول (الرياض).

– سكرتير ثانٍ (الرياض).

– كاتب جناح (الرياض).

– سائق (الرياض).

– كهربائي ثانٍ (الرياض).

– رجل أمن ثانٍ (الرياض).

– مدير قسم الأدوية المراقبة (المدينة المنورة).

– ممارس مكافحة العدوى (المدينة المنورة).

– فني أول/ إمداد غرف العمليات (المدينة المنورة).

– مدير الإدارة العامة لخدمات المرضى (المدينة المنورة).

– مساعد وحدة سريرية (المدينة المنورة).

– أخصائي اجتماعي (المدينة المنورة).

– منسق منتجات/ العمليات (المدينة المنورة).

– منسق إداري أول (المدينة المنورة).

– مدرب اللياقة البدنية (المدينة المنورة).

– مسؤول مستودع أول (المدينة المنورة).

– مسؤول مستودع ثانٍ (المدينة المنورة).

– مساعد رعاية مرضى (المدينة المنورة).

– موظف استقبال (المدينة المنورة).

– كاتب جناح (المدينة المنورة).

– قائد رحلات (المدينة المنورة).

– كاتب (المدينة المنورة).

– مدير مشاريع كهربائية (المدينة المنورة).

– طبيب متخصص/ وحدة استشاريو طب العائلة (جدة).

– استشاري جراحة أطفال (جدة).

– استشاري طب الطوارئ (جدة).

– استشاري جراحة عظام (جدة).

– سكرتير ثانٍ (جدة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 مايو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)