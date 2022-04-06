يحتوي واتساب على ميزة تمت إضافتها أخيرًا ستقوم تلقائيًا بالتدمير الذاتي للرسائل الجديدة بعد يوم واحد. ويهدف التحديث الجديد إلى تعزيز خصوصيتك عن طريق تدمير رسائل واتساب.

ويمكن ضبط الرسائل المختفية ليتم تشغيلها تلقائيًا لجميع الدردشات الجديدة دون التأثير على المحادثات الحالية.

وتمت إضافة مدتين جديدتين للرسائل المختفية بعد 24 ساعة و90 يومًا. لذا يمكنك الآن الاختيار من بين 4 خيارات في المجموع: 24 ساعة، 7 أيام، 90 يومًا أو إيقاف. انتقل إلى الإعدادات> الحساب> الخصوصية ثم قم بتشغيل مؤقت الرسائل الافتراضي. وعليك أن لا ترسل رمز تحقق واتساب إلى أي شخص.

قم بتعطيل الحفظ التلقائي للوسائط، وتأكد من أن واتساب لا يحفظ جميع ملفات الوسائط على مساحة تخزين هاتفك. افتح تطبيق واتساب وانقر على الإعدادات ثم التخزين والبيانات، ثم انقر فوق الدردشات وقم بإيقاف تشغيل مفتاح التبديل المسمى حفظ في ألبوم الكاميرا.

حماية حسابك في واتساب

يمكنك أيضًا إيقاف التطبيق الذي يقوم بتنزيل الوسائط من الدردشات الفردية. ما عليك سوى الانتقال إلى الدردشة المرغوبة، والنقر فوق عنوانها في الأعلى وتغيير الإعدادات عبر خيار حفظ في ألبوم الكاميرا. وتأكد من إعداد التحقق الثنائي وتأمين إعدادات مجموعتك.

6 أخطاء خطيرة يجب تجنبها

ويحذر الخبراء من 6 أخطاء خطيرة تجنب الوقوع فيها لحماية واتساب:

1- عدم إعطاء رمز التحقق لأي شخص

2- تعطيل الحفظ التلقائي للوسائط

3- قفل صفحات واتساب

4- تفعيل رسائل الحذف الذاتي

5- تطبيق التحقق بخطوتين

6- تأمين إعدادات المجموعة