سيطر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على التشكيل المثالي لمنافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

تشكيل الجولة الرابعة المثالي

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن تشكيلة الجولة الرابعة المثالية، وضمت صلاح زكريا “الدحيل”، محمد الدميري “الوحدات”، وثلاثي شباب الأهلي الإماراتي، وهم؛ عزيزجون غانييف، فيدريكو كارتابيا وتوماس أولسن.

وتواجد 6 لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التشكيلة المثالية، وهم؛ محمد البريك، علي البليهي، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، سالم الدوسري والنيجيري أوديون إيغالو.

الهلال يتألق في دوري الأبطال

ولعب الهلال ضد استقلال دوشنبه بالأمس على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بنتيجة 3/0.

ورفع الزعيم رصيده إلى 12 نقطة، ليخطف أول بطاقات التأهل لدور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2022، وذلك قبل جولتين على نهاية مرحلة المجموعات، سواء استمر في صدارة الترتيب أو كأفضل ثاني في المجموعات الخمس لغرب القارة.