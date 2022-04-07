قدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مستويات جيدة في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحسم نادي الهلال بطاقته إلى دور الـ16 الآسيوي، فضلًا عن تأهله إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال يبحث عن قلب الموازين:

ويرغب نادي الهلال في قلب الموازين، وتحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يتبقى له سبع مباريات في المسابقة المحلية.

وفي حالة الفوز في مباراتين، للتساوي مع نادي الاتحاد في عدد الجولات سيكون الفارق بين الفريقين خمس نقاط فقط، وبالتالي يريد الهلال تقليل الفارق في المواجهات المقبلة.

مواجهات نارية في طريق الهلال:

وينتظر نادي الهلال سبع مواجهات على نهاية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يرغب الزعيم في مواصلة الفوز بهذه المباريات من أجل خطف اللقب من الاتحاد.

ومن المقرر أن يعود نادي الهلال إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة يوم الثلاثاء المقبل إمام نظيرة الفيحاء .