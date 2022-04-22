جندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أكثر من (70) فرقة عمل لتعقيم المسجد الحرام، حيث يتجاوز عددهم (700) عامل وأكثر من (100) مشرف، يعملون على مدار الساعة في تعقيم كافة جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية ودورات المياه.

معقمات ومواد صديقة للبيئة:

وأوضح وكيل المسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية ووكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري أنه تم استخدام أكثر من (1200000) لتر من المعقمات خلال العشرين يوماً الأولى من شهر رمضان المبارك، مبينا أنه يتم اختيار المواد بعناية فائقة وخاصة وصديقة للبيئة لسلامة قاصدي بيت الله الحرام، وتعمل وكالة الرئاسة العامة للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية على تكثيف فرق التعقيم في المسجد الحرام وخلق بيئة تعبدية صحية خالية من الأوبئة.

وأكد “الجابري” أن هذه الجهود سُخرت ليبقى المسجد الحرام وساحاته ومرافقه بيئة صحية ومكاناً طاهراً خالياً من الأوبئة.