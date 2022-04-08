أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون 8 برامج ترفيهية وكوميدية وإنسانية وثقافية جديدة على “سناب شات”، شملت برامج (إنسان) و(مراحل) و(سكر سادة) و(تجربة فريدة) و(لا تقولها) و(سددها) وغيرها من البرامج والمسلسلات التي وجدت صدى بين الجمهور، ضمن برامج ومسلسلات الدورة الرمضانية 2022، التي تبثها الهيئة عبر قنواتها المختلفة طوال الشهر الكريم.

ملامسة حاجة الجمهور:

ولامست المسلسلات والأعمال الدرامية حاجة الجمهور وأشاعت بينهم أجواء من المرح والفكاهة، وذلك ضمن الدورة الرمضانية 2022، حيث ضمت الدورة أعمال درامية متميزة تبثها عدد من قنواتها ومنصاتها المختلفة محتشدة بعدد كبير من نجوم المملكة والعالم العربي من كبار الممثلين ومن الجيل الصاعد.

تنوع ضخم:

وشهدت المسلسلات والأعمال الدرامية، تنوعًا ضخمًا بين الكوميدي والدراما، ومن بينها (الزهراية)، و(نتفلوركس)، و(مشراق)، و(سكر سادة)، حيث تدور أحداث مسلسل (الزاهرية) في قرية الزاهرية التي تشهد بوادر الطفرة بتأسيس ثانوية للبنات ودخول التلفزيون والتمهيد لتخطيط حديث للبلدة، فضلًا عن المتغيرات التي حصلت مؤخرًا بالمنطقة.

ولعب كل من سناء بكر يونس، وعبدالإله السناني، وخالد الصقر، وأسامة القس بطولة مسلسل (الزهراية)، حيث يتناول المسلسل منطقة لم تُعرض دراميًّا من قبل لا من حيث اللهجة، ولا العادات، ويحاول إظهار أثر الطفرة على البلدات النائية عن المركز، في حين تعرض قناة “السعودية” مسلسل (مشراق).

مسلسل مشراق:

ويتألف مسلسل(مشراق) من 30 حلقة منفصلة، حيث أهتم بالجانب الكوميدي، من خلال تناوله موضوعات مختلفة، حيث شارك في بطولته كل من عدد من الفنانين والفنانات من بينهم عبدالله البراق، وخالد العجيرب، وراشد الشمراني وإبراهيم الحجاج وريم العلي، فيصل الدوخي، نورا عصر، ومن إخراج وائل حسان.

نتفلوركس:

ويعد مسلسل (نتفلوركس) الذي لعب البطولة فيه، كل من عبدالناصر درويش، وأحمد العونان، ولولوة الملا، وعبدالعزيز النصار، أحد الأعمال الدرامية الساخرة التي تقدم في قالب كوميدي، يعرض من خلالها مجموعة من القصص المنوعة بتصميم واجهة منصة “نتفليكس” للأفلام والدراما، بطبيعة سعودية خاصة تناسب واقعية التغير في المجتمع حاليًّا.

سكر سادة:

أما العمل الدرامي “سكر سادة” الذي تبثه القناة السعودية، فهو مسلسل كوميدي يعتمد على وجود ضيف في كل حلقة يشارك في اسكتشات متنوعة مقسمة إلى 5 أو 6 فقرات، يجري خلالها تقليد شخصيات أو أحداث وأغنية، وهو من بطولة أسعد الزهراني، وعبدالعزيز الشهري، ويوسف الدخيل، ومريم عبدالرحمن.

واستعانت الهيئة في أعمالها الدرامية المتنوعة، بفنانين ومخرجين بكفاءات من داخل الهيئة وخارجها، خضعت لتقييم وورش عمل داخلية بالإضافة إلى الاستعانة بالكفاءات الخارجية وتعزيز الشراكات مع شركات الإنتاج المحلي، لإنتاج محتوى يرتكز على عناصر تخاطب حاجة المجتمع، بما يظهر عبر أعلى المعايير العالمية وهو المنهج لذي اتخذته الهيئة في كافة دواتها البرامجية الخرى بجانب المسلسلات والأعمال الدرامية.

وكانت برامج الدورة الرمضانية 2022، قد وجدت رواجًا وانتشارًا على مدى واسع، حيث بذلت هيئة الاذاعة والتلفزيون جهدًا في تنويع البرامج بما يتناسب مع اختلاف اذواق جمهور القنوات السعودية بشكل يجمع العلوم والاخبار والسير والدراما والفكاهة والجدية والمسرح والثقافة والادب والغن والشعبيات والتراثيات.