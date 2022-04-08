توفي 8 أشخاص وأصيب 43 آخرون في حادث انقلاب باص في المدينة المنورة.

تفاصيل الحادث:

وأكد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة، الدكتور أحمد بن علي الزهراني، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة (997) تلقت بلاغًا في تمام الساعة 06:14 من صباح اليوم الجمعة يفيد بوقوع حادث انقلاب باص بطريق الهجرة السريع عند كيلو 140، وعلى الفور تم توجيه أحدث المركبات الخاصة بالهيئة باص الاصابات المتعددة (طويق)، وكان وصول أول الفرق بتمام الساعة 06:24.

وشاركت 20 فرقة إسعافية من داخل المنطقة و6 فرق من منطقة مكة المكرمة بإجمالي 26 فرقة و6 فرق تابعة للشؤون الصحية بقيادة القيادة الميدانية ومدير الشؤون الصحية والمساعد للشؤون الإسعافية ومتابعة مدير القيادة والتحكم.

51 حالة:

وعند الوصول للموقع اتضح وجود 51 حالة، فيما كان تصنيف الحالات بالشكل التالي: 3 إصابات خطيرة، 10 إصابة متوسطة، 30 حالة مستقرة، 8 حالات وفاة، وتم نقل 5 حالات عن طريق باص الإصابات المتعددة طويق، وجميع الحالات المتبقية لمستشفيات المنطقة بالتنسيق مع عمليات الصحة لمستشفى وادي الفرع ومستشفى المدينة العام ومستشفى الملك فهد، بعد تقديم الرعاية الطبية الطارئة لها في الموقع من معالجة وفرز من قبل الفرق الإسعافية.

وتم تواجد الفرق الإسعافية في الموقع لحين إنهاء أعمال الدفاع المدني في إخراج المحتجزين من الباص ومن ثم تم نقل جميع الحالات المتوفاة- رحمهم الله- عن طريق النقل غير الإسعافي التابع للهيئة.