أعلنت جامعة نجران، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (80) وظيفة أكاديمية شاغرة للجنسين، على درجة (أستاذ مساعد، محاضر، معيد)، وترغب في شغلها بنظام التعاقد، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مختلف كليات الجامعة.

شروط وظائف جامعة نجران:

وبيّنت جامعة نجران، أنَّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.

– وأن يكون التقدير العام للمتقدم/ـة في درجة البكالوريوس جيد جدًّا على الأقل.

– أن يكون حاصلًا على المؤهلات العلمية من جامعة سعودية أو من جامعة خارجية معترف بها.

– أن يكون تخصص الدكتوراه للمتقدم/ـة امتدادًا لتخصص البكالوريوس والماجستير، وأن تكون جميع الشهادات عن طريق التفرغ التام والانتظام الكامل.

– اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات المعدة من الأقسام العلمية إن وجدت.

– إرفاق شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للوظائف الصحية والفنية.

– إرفاق صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول، وصورة مصدقة من الوثيقة والسجل الأكاديمي لكل من درجة (البكالوريوس- الماجستير- الدكتوراه)، وفي حال حصل المتقدم/ـة على المؤهل من جامعة خارجية فيتم إرفاق (صورة معتمدة من معادلات الوثائق)، وكذلك صورة من الخبرات الأكاديمية.

التقديم على وظائف جامعة نجران:

وأوضحت جامعة نجران، أن التقديم سيكون متاح عبر الموقع الإلكتروني للجامعة (هنا)، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 16 رمضان 1443هـ؛ ويستمر التقديم حتى تاريخ 22 رمضان 1443هـ.

ولمعرفة تفاصيل تخصصات الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)