تعمل وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بإدارة المنظومة الإرشادية من خلال بث الرسائل التوعوية عبر (63) شاشة إلكترونية داخل المسجد الحرام و (25) شاشة إلكترونية بالساحات المحيطة به، والتي تعمل على مدار الساعة لإرشاد وتوعية المعتمرين والمصلين.

محتوى إرشادي وتوجيهي:

ويتم من خلال الشاشات عرض محتوى إرشادي وتوجيهي للاستدلال على أهم المواقع داخل المسجد، كصحن المطاف والمسعى وتذكير الطائفين والساعين بالأدعية النبوية لذكرها في بدايات ونهايات الطواف والسعي، ورسائل توعوية أخرى في الجانب الصحي والأمني والإثراء المعرفي.

وأوضح مدير إدارة المنظومة الإرشادية المهندس عبدالعزيز الصبحي أن الإدارة تعمل على متابعة الشاشات الإلكترونية وإضافة الرسائل التوعوية والتوجيهية، وذلك بما يقارب (200) رسالة بعدة لغات، منها الإنجليزية والأوردية، بالإضافة للعربية، مع استخدام الرموز الإرشادية المعتمدة عالمياً لتسهيل إيصال المعلومة بصرياً للمستفيد، مشيراً إلى أن الإدارة تعمل على تغيير وتحديث المحتوى لكل شاشة بما يتماشى مع الخطة التشغيلية المعتمدة ‏لإدارة الحشود، ومن ضمن الجهود المبذولة في دعم الحملات الوطنية برعاية وزارة الداخلية، وبث الرسائل التوعوية الأمنية فيما يتعلق بمكافحة التسول (لا تعطيهم)، بالإضافة إلى تعريف الجهات والمنصات الموثوقة في جانب الدعم الخيري مثل (فرجت) وغيرها من أوجه التعاون مع جهات أخرى، مثل وزارة الصحة ووزارة الحج والعمرة، وأيضاً الجهات المشاركة داخلياً كالإدارة العامة للإعلام والاتصال و الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ومكتبة المسجد.

خطة التفويج وإدارة الحشود:

وأضاف الصبحي أن الإدارة تركز في تزامن الخطة التشغيلية للشاشات الإلكترونية مع خطة وكالة الرئاسة للتفويج وإدارة الحشود بالمسجد خاصة في ليلة السابع والعشرين والتاسع والعشرين؛ لتحقيق مخرجات خطة إدارة الحشود، وتفاعل زوار المسجد الحرام معها؛ لتحقيق راحة وسلامة القاصدين وتأدية شعائرهم وانتقالهم بين جنبات المسجد بكل يسر وسهولة.