تمنى طلاب وطالبات ومعلمون ومعلمات وأسر أن يكتفى بالدراسة إلى يوم 20 رمضان فقط بدلًا من 24 من الشهر الكريم؛ وذلك ليتسنى للجميع التفرغ للعشر الأواخر.

ورأى البعض في تغريدات عبر تويتر أنه يجب على وزارة التعليم مراعاة ظروف الطلاب والأسر في الشهر الفضيل، ناهيك عن ما وصفه البعض بـ”ضعف التحصيل” والتركيز للطلاب خلال رمضان لظروف الصيام والطقس هذه الأيام.

جودة وليست كمًّا وعددًا:

وقالت حنان محروق عبر تويتر: بعد أسبوعين من الدراسة في رمضان، لا محصلة علمية ولا راحة نفسية ولا تفرغ لهذا الشهر الفضيل، صعبة أن تجمع ما بين ثلاثة، فصول دراسية، دراسة في رمضان، الصيف، نحتاج مرونة في القرارات ويكون هدف التعليم”الجودة” لا الكم والعدد؟!

أما جود فقالت: “والله عاد على جهود المعلمين وعلى جهود أولياء الأمور وعلى جهود الطلاب المفروض يكافئهم بتقديم الاجازة ويكون يوم 20 أخر يوم دراسة”.

وشكت هنوم العنزي من الوضع وقالت: الوم وزارة التعليم بكل تصرف يصدر من الطلاب في وقت الدوام بشهر رمضان، لايصلح بتاتا أطفال دايخة و لاتتحمل دروس ودوخة وحر وجوع ويبون الطلاب تركز”!

ضعف المحصلة التعليمية:

في المقابل رأى أولياء أمور أن تقديم الدراسة إلى 20 رمضان أمر لا يجدي لأن المناهج بحاجة إلى تركيز أكبر وإلمام أكثر وأي تقديم أو تأخر في مواعيد الدراسة سيؤثر على المحصلة العلمية والتعليمية للطلاب.

ووجه زين المخلوفي رسالة إلى أولياء الأمور وقال: “تكرار غياب ابنك عن المدرسة دليل على عدم حرصك على أن يتعلم ابنك لان جزء كبير من التعليم بنائي وعليه فإن الطالب سيفقد حلقة تجعل من المادة أكثر تعقيداً.

الإجازات المطولة في الفصل الثالث

ومن المقرر أن يشهد الفصل الثالث 3 إجازات هي إجازة عيد الفطر المبارك التي تبدأ يوم 24 / 09 / 1443 الموافق 25 / 04 / 2022 فيما تبدأ الدراسة بعد إجازة عيد الفطر يوم 07 / 10 / 1443 الموافق 08 / 05 / 2022.

كما يشهد الفصل الثالث إجازتين مطولتين حيث تكون إجازة نهاية الأسبوع المطولة الأولي يوم 24 / 10 / 1443 الموافق 25 / 05 / 2022 فيما تكون إجازة نهاية الأسبوع المطولة الثانية يوم 16 / 11 / 1443 الموافق 15 / 06 / 2022.

الفصل الدراسي الثالث:

وانطلق الفصل الدراسي الثالث بعودة حضورية كاملة، واستئناف للاصطفاف الصباحي والإذاعة المدرسية والأنشطة، بعد أن أكملت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات استعداداتها لانطلاق الدراسة.