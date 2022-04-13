واصل Karim Benzema تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ضمن منافسات النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

Karim Benzema يتألق

وأصبح Karim Benzema أول لاعب فرنسي ينجح في تسجيل 12 هدفًا ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا بداية من مرحلة المجموعات وحتى النهائي.

وأوضح حساب دوري أبطال أوروبا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن Karim Benzema أحرز 12 هدفًا موسم 2021/ 2022، فيما سجل 3 فرنسيين 8 أهداف، وهم؛ تريزيجيه، وسام بن يدر وكيليان مبابي.

ويُقدم Karim Benzema مستوى مميزًا مع ريال مدريد هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 41 هدفًا في جميع البطولات، وقدم 13 تمريرة حاسمة، كما رفع عدد أهدافه في دوري أبطال أوروبا إلى 83 هدفًا.

ريال مدريد يفوز على تشيلسي

ولعب ريال مدريد ضد تشيلسي في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بفوز البلوز بنتيجة 3/ 2 في المباراة التي امتدت إلى الأشواط الإضافية، يتأهل المرينغي إلى نصف النهائي بمجموع المباراتين بنتيجة 5/4.

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الفائز من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد أتلتيكو مدريد الإسباني، لملاقاته في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن السيتيزنز فاز ذهابًا بهدف دون رد.