حقق Villarreal مفاجأة بعد الإطاحة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي.

تعادل قاتل يُطيح بالبايرن

ولعب بايرن ميونيخ ضد فياريال بالأمس في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي، ليخطف الفريق الإسباني بطاقة التأهل رسميًا.

وينتظر Villarreal الفائز من مواجهة ليفربول وبنفيكا التي ستُقام، مساء اليوم الأربعاء، لملاقاته في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

Villarreal يسعى للتأهل إلى النهائي

وتُعتبر هذه المرة السادسة التي يتأهل فيها Villarreal إلى منافسات الدور نصف النهائي من بطولة أوروبية، وخسر الفريق الإسباني 4 مرات، وصعد إلى المباراة النهائية مرة واحدة.

وفاز Villarreal بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي بركلات الترجيح على حساب مانشستر يونايتد، بعد الإطاحة بفريق آرسنال من نصف النهائي، ما يحفز اللاعبين على تكرار الإنجاز والتأهل إلى النهائي الأوروبي الثاني.

وتأهل فياريال لنصف نهائي كأس اليويفا للمرة الأولى موسم 2003/ 2004، وواجه فالنسيا، ليخسر ذهابًا ويتعادل سلبيًا إيابًا، وواجه آرسنال في نصف نهائي دوري الأبطال موسم 2005/ 2006، وخسر بنتيجة 1/0، وتعادل سلبيًا.

وجاء التأهل الثالث لفياريال في موسم 2010/ 2011، عندما واجه بورتو البرتغالي في نصف نهائي الدوري الأوروبي، وخسر ذهابًا بنتيجة 5/1، وفاز إيابًا بنتيجة 3/2، وخسر أمام ليفربول في نصف نهائي الدوري الأوروبي موسم 2015/ 2016 بنتيجة 1/0 و3/0.