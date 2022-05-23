قال موقع MacRumors المتخصص في تتبع أخبار آبل، إن الشركة الأمريكية تعمل على زيادة أسعار خدمة Apple Music للطلاب في العديد من البلدان حول العالم.

وأرسلت آبل رسالة إلى مشتركي الخدمة تقول فيها: شكرًا لك على الاشتراك في خدمة Apple Music، سيرتفع سعر هذا الاشتراك من 1.49 دولار أمريكيًا شهري إلى 1.99 دولار.

وأكد MacRumors على أن الطلاب في كل من أستراليا والفلبين وسنغافورة وماليزيا والسعودية ونيوزيلندا والهند وإندونيسيا وفلسطين وكينيا قد تأثروا بزيادة أسعار خطة الطلاب في خدمة Apple Music.

كم يدفع الطلاب الأمريكيون مقابل خدمة Apple Music؟

وفي المقابل، يدفع الطلاب الأمريكيون 4.99 دولار أمريكي شهريًا للاستمتاع بخدمة آبل ميوزيك.

ولا يبدو أن آبل تخطط لأي تغييرات على عروض الاشتراك الخاصة بها خارج خطط الطلاب، ومعظم المناطق التي شهدت زيادة في الأسعار لديها بالفعل أسعار منخفضة للغاية، وعلى سبيل المثال، يدفع الطلاب في الهند ما يعادل 0.63 دولار أمريكي شهريًا للوصول إلى Apple Music.

ارتفاع أسعار خدمات البث الموسيقي الأخرى

وتأتي زيادة أسعار الخدمة للطلاب بعد قيام العديد من شركات بث الموسيقى بزيادة أسعارها، ففي العام الماضي على سبيل المثال، رفعت Spotify سعر عروض الطلاب حول العالم بمقدار دولار واحد، وفي وقت سابق من هذا الشهر، ارتفعت خطط شركة أمازون لخدمة Amazon Music Unlimited بمقدار دولار واحد أيضًا.