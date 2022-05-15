نجح فريق توتنهام هوتسبير في الدخول إلى المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي، بفوز صعب على نادي بيرنلي بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

ملخص مباراة توتنهام وبيرنلي

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل لاعبي السبيرز، حتى تحصل الفريق اللندني على ركلة جزاء نفذها الإنجليزي هاري كين بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، كثف فريق بيرنلي من محاولاته الهجومية باحثًا عن إحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى، في ظل دفاع قوي من لاعبي السبيرز.

السبيرز في المربع الذهبي

وأصبح رصيد السبيرز بعد الفوز 68 نقطة بالمركز الرابع في الدوري الإنجليزي، بينما تراجع آرسنال من المركز الرابع للخامس عند 66 نقطة.

يذكر أن الإيطالي أنطونيو كونتي كان تولى تدريب السبيرز خلفًا للبرتغالي نونو إسبيريتو الذي رحل بالموسم الحالي بسبب سوء النتائج.