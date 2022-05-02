نجح الجانرز في حسم مباراة آرسنال ضد وست هام يونايتد لصالحه، ليحقق رقماً مميزاً ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

فوز آرسنال ضد وست هام يونايتد

ولعب آرسنال ضد وست هام يونايتد على الملعب الأولمبي في لندن، ضمن منافسات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وانتهت المباراة بتحقيق الجانرز لفوز هام بنتيجة 2/1.

وتقدم الجانرز أولًا عن طريق روب هولدينج في الدقيقة 38، قبل أن ينجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد في التعادل عن طريق جارود بروان، وسجل المدافع البرازيلي جابرييل هدف الفوز عند الدقيقة 55.

الجانرز يحقق رقمًا غائبًا

وحقق فريق آرسنال رقمًا مميزًا، بعدما نجح في الفوز بـ3 مباريات متتالية على خصوم مباشرين في المركز السبعة الأولى ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم لأول مرة منذ 10 سنوات.

وتعود آخر مرة حقق فيها الجانرز الفوز في 3 مباريات بشكل متتالٍ في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إلى شهر مارس عام 2012، تحت قيادة المدير الفني أرسين فينجر، عندما تجاوز كل من؛ توتنهام هوتسبير، ليفربول ونيوكاسل يونايتد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال رصيده إلى 63 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد وست هام يونايتد عند 52 نقطة ليحتل المركز السابع.