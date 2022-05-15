بعد أن حققوا إنجازًا تاريخيًّا في معرض “آيسف الدولي 2022″، يعود أفراد بعثة المنتخب السعودي للعلوم والهندسة إلى الأراضي السعودية قادمين من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن نجحوا في الحصول على 21 جائزة تميز دولية، وسط منافسة قوية من 85 دولة حول العالم، ومن المتوقع أن يكون في استقبال أفراد المنتخب السعودي للعلوم والهندسة عدد من المسؤولين؛ تكريمًا لهم على إنجازهم الكبير وغير المسبوق.

استودعناكم الله..

وخلال عودتهم من أمريكا على طائرة العودة للرياض..

طلبة المملكة الفائزين بجوائز #آيسف_2022..

"من عروق الوطن الخضراء نهدي إنجازنا إلى مقام #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله".#سعوديون_ينافسون_العالم pic.twitter.com/TBxZtZOop4

— موهبة (@mawhiba) May 14, 2022

نالوا احترام الجميع:

ونال شباب المملكة احترام الجميع على مستوى العالم وليس إقليميًّا ومحليًّا فقط، بعد أن تنافسوا مع 2000 مشارك من حول العالم، وأشاد بهم الآلاف عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، متداولين صورهم والمقاطع المصورة للأجواء التنافسية التي خاضوها وكذلك احتفالهم بالفوز العريض.

كما توالت الإشادات بأفراد المنتخب السعودي، من جانب المسؤولين وكان في مقدمتهم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والذي هنأ الطلاب السعوديين الفائزين، مؤكدًا أن هذا التميز العلمي في محفل عالمي هام يأتي نتيجة للدعم غير محدود الذي تقدمه قيادة هذه البلاد واهتمامها بالتعليم والابتكار.

وزير التعليم يهنئ الفائزين:

وكذلك هنأ وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أفراد المنتخب السعودي، معلنًا عن تقديم منح ابتعاث لكاف الفائزين تقديرًا لما قدموه من إنجاز وطني بدعم من القيادة الرشيدة وفي إطار رؤية 2030. بينما أعلنت جامعة الملك فيصل عن القبول المُباشر للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية الذين فازوا في المعرض الدولي للعلوم والهندسة “أيسف 2022“،” تقديرًا لما حققوه من إنجاز علمي عالمي.

همة السعوديين مثل جبل طويق:

وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالترحيب بأفراد المنتخب السعودي للعلوم والهندسة وسط موجة إشادات واسعة بما حققوه، حيث نشر نحو 142 ألف مغرد منشورات يؤكدون فيها على اعتزازهم وفخرهم بما حققه أبطال المملكة من إنجاز تاريخي غير مسبوق.

واستعار المغردون مقولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي قال فيها: إن “همة السعوديين مثل جبل طويق”. وقالت إحدى المغردات: “همة السعوديين مثل جبل طويق ولن تنكسر.. جدًّا فخورة فيهم هذولي هم شبابنا وبناتنا اللي نفتخر فيهم ولا بنخاف على جيل المستقبل دام هذي بدايتهم كل السعوديين فخورين فيكم”.

بينما قال حساب آخر باسم “@v2tiil”: “لحظات عظيمة يجسدها لنا هذا المقطع الذي سجله معرض آيسف الدولي 2022 بأمريكا لسعوديين وسعوديات وهم يحققون 22 جائزة في التخصصات العلمية”.

وقال حساب آخر باسم هديل: “إذا شفتو شي طالع برا الغلاف الجوي هذا راسي من كثر الفخر، قشعريرة من قوة الفخر والله، الحمد لله إن ولدنا سعوديين”.