كشفت شركة أبل عن إطلاق إصدارين جديدين من ساعتها الذكية “أبل ووتش” تحت اسم “إصدار برايد”، التي تتمتع بميزات وتقنية جديدة.

وقالت أبل في بيان رسمي إن إصدارات ساعتها الجديدة، جاءت تزامنًا مع إطلاق أول جهاز للشركة عام 1984، تحت اسم “ماكنتوش”؛ حيث ظهرت كلمة “برايد” على سوار الساعة بنفس طريقة كتابة “هالو” في جهاز “ماكنتوش” الأول.

تغير في الشكل:

ويظهر في إصدارات “برايد” الجديد تغير في الشكل، بدءًا من تدرج الألوان ما بين الأزرق الفاتح والوردي والأبيض، والظلال السوداء والبنية.

سعر مناسب:

وذكرت أن إصدارات “برايد” الجديدة ستكون متاحة بسعر يبلغ 49 دولارًا أمريكيًّا تقريبًا اعتبارًا من يوم 26 مايو الجاري.